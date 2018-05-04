В Азербайджане в апреле зафиксирована дефляция

В Азербайджане в апреле была дефляция в 0,2%, тогда как в марте – инфляция в 0,2%, следует из информации на сайте Госкомитета по статистике.

В апреле продовольственные товары подешевели на 0,5%, по продовольственным тарифам и услугам имела место нулевая инфляция.

Снизились цены на рис, муку, манку и гречку, говядину и баранину, колбасные изделия, яйца, масло, лимон, банан, помидоры, огурцы, баклажаны, свеклу, морковь, чеснок, картофель, сахар, оливковое и кукурузное масла, апельсины, яблоки, груши, зелень, лук, кофе и чай.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец апреля замедлилась до 3,5%, в том числе, по продовольственным товарам она составила 3,7%, по непродовольственным товарам - 4,1%, услугам - 2,8%.

Лада Евграшина, Г.Р.