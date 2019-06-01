В Азербайджане уволены полицейские, избившие адвоката - ФОТО

Сотрудники 4-го отделения Управления полиции Бинагадинского района Баку, избившие адвоката Орхана Кенгерли, уволены.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил адвокат Анар Гасымлы.

По его словам, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова от 7 июня заместитель начальника 4-го отделения Ялчин Ягубов уволен из органов внутренних дел.

Этим же приказом дознаватель Эльнур Рашидов снят с занимаемой должности. Кроме того, одному оперуполномоченному и участковому объявлены выговоры, они предупреждены о неполном служебном соответствии.

Отметим, что ранее сам адвокат заявил, что подвергся физическому давлению в отделении полиции. Председатель правления Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, комментируя этот инцидент, заявил, что нападение на любого адвоката он расценивает как нападение на него лично.

«Этот инцидент должен быть расследован, виновные должны понести самое суровое из предусмотренных законом наказание. Для этого с нашей стороны уже делается все необходимое», - подчеркнул А.Багиров.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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