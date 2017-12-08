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В Азербайджане утверждены новые цены на более чем 300 лекарственных средств

Сегодня в 19:49 ~ 1 минута на чтение 1085
В Азербайджане утверждены новые цены на более чем 300 лекарственных средств

8 декабря текущего года состоялось очередное заседание Тарифного совета (ТС) Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ТС, на заседании в качестве продолжения регуляции цен лекарственных средств были утверждены цены на более чем 300 наименований лекарственных препаратов, зарегистрированных недавно.

В общей сложности на данный момент утверждены цены розничной и оптовой продажи 10713 зарегистрированных лекарственных препаратов с учетом их торгового названия, уровня действия, дозы,  количества, а также государства-производителя.

С ценами оптовой и розничной продажи лекарственных средств можно ознакомиться здесь.

С решением можно ознакомиться в разделе «Решения совета» на официальном сайте ТС.

Р.Д., И.А.

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