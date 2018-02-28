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В Азербайджане утверждена «Госпрограмма по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы»

Сегодня в 00:29 ~ 1 минута на чтение 205
В Азербайджане утверждена «Госпрограмма по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях сохранения и развития традиций ковроткачества, повышения экспортного потенциала в этой области и обеспечения занятости населения постановляю:

1.Утвердить «Государственную программу по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы». 2.Министерству экономики Азербайджанской Республики:

2.1.координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения;

2.2.раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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