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В Азербайджане утверждена «Госпрограмма по лечению, профилактике рассеянного склероза и мерам борьбы с ним на 2018-2022 годы»

Сегодня в 00:12 ~ 1 минута на чтение 231
В Азербайджане утверждена «Госпрограмма по лечению, профилактике рассеянного склероза и мерам борьбы с ним на 2018-2022 годы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по лечению, профилактике рассеянного склероза и мерам борьбы с ним на 2018-2022 годы».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

1.Утвердить «Государственную программу по лечению, профилактике рассеянного склероза и мерам борьбы с ним на 2018-2022 годы».

2.Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики:

2.1.координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения;

2.2.раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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