В Азербайджане упрощен процесс получения выписки о регистрации недвижимости

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в «Процедурные правила приема, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество”.
Как сообщает АПА, до сих пор граждане страны, владеющие недвижимостью, при ее регистрации выписку из реестра получали в бумажной форме.
Согласно новым правилам, эти документы по желанию граждан будут выдаваться как в бумажной, так и электронной форме.
Отметим, что поправки в вышеуказанные Правила внесены в соответствии с изменениями в «Закон о государственном реестре недвижимого имущества» от 25 апреля 2017 года.