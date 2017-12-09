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В Азербайджане упрощен процесс получения выписки о регистрации недвижимости

Сегодня в 04:40 ~ 1 минута на чтение 133
В Азербайджане упрощен процесс получения выписки о регистрации недвижимости

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в «Процедурные правила приема, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество”.

Как сообщает АПА, до сих пор граждане страны, владеющие недвижимостью, при ее регистрации выписку из реестра получали в бумажной форме.

Согласно новым правилам, эти документы по желанию граждан будут выдаваться как в бумажной, так и электронной форме.

Отметим, что поправки в вышеуказанные Правила внесены в соответствии с изменениями в «Закон о государственном реестре недвижимого имущества» от 25 апреля 2017 года.

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