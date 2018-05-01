В Азербайджане учреждена медаль по случаю 100-летия АДР  

В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики учреждена медаль.

Как сообщает 1news.az, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены и внесены поправки в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики».

Поправки были приняты путем голосования.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.