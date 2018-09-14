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В Азербайджане только вышедший из тюрьмы зэк напал с топором на отца и мать

Сегодня в 10:44 ~ 1 минута на чтение 425
В Азербайджане только вышедший из тюрьмы зэк напал с топором на отца и мать

В селе Габагтепе Дашкесанского района Азербайджана произошло жестокое преступление.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, на Ильяса Багирова (1944 года рождения) и его супругу Тамару Багирову (1954 года рождения) напал с топором их сын Фирдовси Багиров, нанесший родителям несколько ударов по голове и лицу.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ф.Багиров задержан сотрудниками полиции. Установлено, что он недавно вышел из тюрьмы после отбывания длительного срока заключения. Разошедшись с женой, он стал жить у родителей и употреблял наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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