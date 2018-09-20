В Азербайджане таможенник уволен за взятку

В Госкомтаможни провели оперативное разбирательство поступившей информации о том, что сотрудник комитета, инспектор Пярвиз Гусейнов, злоупотребляя служебными полномочиями, способствовал незаконному провозу товаров на территорию Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, в рамках этого после прохождения таможенного контроля на таможенном посту «Красный мост» («Гырмызы керпю») был задержан и подвергнут повторному таможенному досмотру автобус Mersedes Benz Тravego, принадлежащий фирме Lüks İstanbul.

В ходе проверки в багажном отделении автобуса были обнаружены металлические трубы, незадекларированные в таможенных органах. Водитель автобуса Саглам Юджел Реджеб сообщил, что заплатил таможенному инспектору Пярвизу Гусейнову 400 долларов США, чтобы провезти трубы через таможенный пост без декларирования.

В результате проверки факт получения взятки был подтвержден.

Приказом главы Государственного таможенного комитета АР Пярвиз Гусейнов освобожден от занимаемой должности, в отношении него начато служебное расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.