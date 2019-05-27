В Азербайджане таксист перерезал горло женщине, которая села в его машину

В водоканале, проходящем через село Варвара Евлахского района было найдено тело женщины с перерезанным горлом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Publika.az, было установлено, что погибшей является жительница города Баку Янгарова Алена.

Следствием также было установлено, что ее убил Фарманов Ахлиман Ибиш оглу.

Как оказалось, А.Янгарова села в такси А.Фарманова, который осуществлял таксистскую деятельность в направлении Евлаха и Мингячевира из Баку на машине, взятой в аренду.

А.Фарманов напал на А.Янгарову и забрал у нее деньги, а также драгоценности.

Затем он перерезал ей горло и бросил ее тело в водоканал.

Следует отметить, что совершивший преступление А.Фарманов родился в селе Немерли Евлахского района.

Ранее он привлекался к ответственности за мошенничество.

Сотрудники полиции задержали преступника и передали его следствию.

В настоящее время продолжается расследование по факту.

1news.az