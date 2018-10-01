В Азербайджане стоматолог выбил зубы клиенту за просьбу о кредите

В Сумгайыте врач-стоматолог избил мужчину, пришедшего к нему на прием.

Как сообщили 1news.az в городском управлении полиции, 42-летнего жителя города Сяльвяра Абышзаде избил стоматолог Э. М. (его имя пока не называется в интересах следствия – прим. авт.), сломав ему несколько передних зубов.

Это произошло, когда клиент, после того как врач запломбировал ему два зуба, заявил, что хочет расплатиться с ним по частям и просит вставить ему зуб в кредит.

Стоматологу это предложение не понравилось, возник спор, и врач ударом по зубам решил поставить в нем жирную точку.

По факту начато расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.