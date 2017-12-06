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В Азербайджане сокращен срок проведения внеочередных президентских выборов

6 Декабря, 2017 в 22:53 ~ 1 минута на чтение 5940
В Азербайджане сокращен срок проведения внеочередных президентских выборов

В Азербайджане вносится изменение в правила проведения внеочередных президентских выборов.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении, которое предлагается внести в Избирательный Кодекс.

Согласно проекту, после внесения изменения в 179 статью (проведение внеочередных президентских выборов) внеочередные выборы президента будут проводиться не в течение 3 месяцев после назначения их даты Центральной избирательной комиссией, а в течение 60 дней.

Проект будет обсужден завтра на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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