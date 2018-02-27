В Азербайджане создают зимние паралимпийские виды спорта

Сегодня в Национальном Паралимпийском Комитете состоялась встреча вице-президентов Комитета Натига Гасымова, Ильхама Закиева и генерального секретаря Кямала Мамедова с директором туристического центра «Шахдаг» Рустамом Наджафовым.

Как передает 1news.az, во время встречи были обсуждены перспективы создания зимних паралимпийских видов спорта в нашей стране. В марте нынешнего года в Азербайджан будет приглашен международный эксперт, который заложит основы зимних паралимпийских видов спорта.

Мурад Ахундов