В Азербайджане создана Апелляционная комиссия по проблемным кредитам

В Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений, связанных с указом «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

Об этом сообщает в понедельник Trend.

В Палате отметили, что в связи с вопросом проблемных кредитов продолжают поступать многочисленные обращения. В соответствии с законом, все обращения рассматриваются в течение 15 рабочих дней или в течение 30 рабочих дней, если необходимы дополнительные проверки. Если появилась необходимость в дополнительной информации или направлении запроса в другие структуры, период рассмотрения обращения также может занять 30 дней.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Азербайджане начинаются выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Компенсации получат 602 347 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

1news.az