В Азербайджане состоялся круглый стол на тему «Взгляд на Азербайджан: политические интересы на уровне прессы» - ФОТО

21 мая в Международном центре прессы по инициативе Совета по прессе Азербайджана состоялся круглый стол на тему «Взгляд на Азербайджан: политические интересы на уровне прессы».

Как сообщает 1news.az, в своей вступительной речи председатель Совета по прессе, депутат Афлатун Амашов отметил, что, как правило, во время проведения в Азербайджане влиятельных заседаний, спортивных мероприятий и т.д., избирается путь создания негативного мнения о нашей стране.

«Такую негативную тенденцию мы наблюдаем и сейчас. Это связано с проведением 29 мая в Баку финала Лиги Европы УЕФА. Информация, предоставляемая некоторыми зарубежными СМИ, в особенности британскими, создает у людей настороженность и страх по поводу нашей страны. Формируется негативный имидж об Азерабйджане», - отметил А.Амашов.

По его словам, азербайджанские СМИ должны адекватно отнестись к данному вопросу.

Выступившие на мероприятии члены правления Совета по прессе – редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмет Бабаоглу, исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ при Президенте Азербайджана Вюгар Сафарли, руководитель Teleqraf Holdinq Айнур Джамалгызы, главреды «525-ой газеты», «Ики Сахиль», «Бакы хебер» Рашад Меджид, Вюгар Рагимзаде и Мушвиг Алескерли оценили негативное мнение, созданное по поводу нашей страны, в качестве составной части информационной политики, проводимой против Азербайджана в целом.

Они отметили, что в Азербайджане присутствуют представительства ведущих международных организаций мира, где работает большое количество иностранцев.

Выдвижение предвзятых мнений, в то время как не зарегистрировано ни одного инцидента в отношении этих иностранцев, носит враждебный характер.

Выступившие также отметили, что Азербайджан, обладающий большим опытом в проведении влиятельных международных мероприятий, а также грандиозных спортивных соревнований, достойно проведет и финал Лиги Европы УЕФА.

1news.az