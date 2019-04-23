В Азербайджане школьник зарезал студента из-за 30 манатов

В селе Чайлы Газахского района Азербайджана произошло умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, 17-летний Магеррам Кямран оглу Годжаев ударом ножа убил 20-летнего Рахиля Субхан оглу Джаладдинли.

Конфликт между студентом местного колледжа и старшеклассником возник из-за денежного долга. Когда студент потребовал у Годжаева вернуть долг – 30 манатов, старшеклассник в ответ ударил его ножом в грудь.

М.Годжаев задержан, по факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.