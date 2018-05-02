В Азербайджане родители смогут с раннего возраста отдавать детей в детсад

В среду, 2 мая, в Баку состоялось заседание парламентского комитета по науке и образованию.

Как сообщает 1news.az, выступивший на заседании председатель комитета Иса Габиббейли предоставил информацию по обсуждаемым вопросам.

По его словам, в настоящее время в соответствии с Законом «Об образовании», дошкольное образование начинается с 3-х лет.

«С целью удовлетворения потребностей населения принято решение внести изменение в Закон «О дошкольном образовании» с тем, чтобы дети поступали в детсады уже с одного года.

В мире есть детсады, в которых дети воспитываются с 2-3-месячного возраста. Но в Азербайджане ребенка до одного года воспитывает мать. Мы предложили внести изменения в Закон «Об образовании» для того, чтобы детей принимали в детские сады с одного года», - сказал он.

Депутат Бахтияр Алиев указал, что привлеченные к дошкольному образованию дети в школе показывают высокие результаты.

«Принятие этих поправок внесет вклад в развитие образования в Азербайджане», - сказал он.

Депутат Асим Моллазаде указал, что поправки преследуют цель привлечь к образованию детей младшего возраста.

«Главная цель нашего комитета – создать правовую базу для реформ в сфере образования», - сказал он.

Эльшан Рустамов