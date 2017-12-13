В Азербайджане родился младенец с половым органом на спине – ФОТО

В Азербайджане родился ребенок с аномальной патологией.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на medicina.az, заведующий кафедрой неонатологии НИИ педиатрии Гюндуз Агаев сообщил, что у младенца был второй половой орган на спине.

«При этом у ребенка есть и нормальный половой орган там, где положено. А половой член на спине являлся паразитом, который удалили хирургическим путем.

Лишний орган принадлежал близнецу младенца, плоду, который не развился в утробе матери. Фактически от него остался только член, который прикрепился к спине брата в утробе. Этот паразит был удален хирургами без ущерба для спины ребенка. Прооперированный младенец уже выписан домой и ничем не отличается от своих сверстников», - заявил врач.

Отметим, что родители ребенка и принимавшие роды врачи и акушеры были шокированы при виде младенца с двумя членами. Но такая патология, хоть и считается редкой, тем не менее успешно устраняется хирургическим путем без каких-либо последствий для ребенка.

Тимур Рзаев