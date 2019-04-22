В Азербайджане пройдут совместные с Турцией военные учения - ФОТО - ВИДЕО

Согласно Соглашению о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой с 1-го по 3 мая в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, прибывшего в Азербайджан для участия в учениях.

Сначала участники церемонии возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, минутой молчания почтили память великого лидера и шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей Родины.

Основные цели учений - достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышение уровня боеготовности личного состава и развитие навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания между военнослужащими двух стран благодаря обмену опытом.

К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

В ходе подготовительного периода планируется проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военнослужащих.

1news.az