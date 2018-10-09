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В Азербайджане проведен семинар по повышению навыков учителей в сфере инклюзивного образования - ФОТО

Сегодня в 18:44 ~ 1 минута на чтение 253
В Азербайджане проведен семинар по повышению навыков учителей в сфере инклюзивного образования - ФОТО

9 октября Общественное объединение «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева провело семинар в рамках проекта «Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемого при поддержке Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе фонда, в мероприятии приняли участие члены рабочей группы, созданной в связи с подготовкой учителей в сфере инклюзивного образования, а также определенных программ и учебников.

Проект, который начался в мае и продолжится в течение 28 месяцев, предусматривает усовершенствование возможностей преподавания и педагогических ресурсов учителей в Баку, а также Губинском, Шекинском, Джалилабадском, Агджабединском и Шамахинском районах.

Проект принесет пользу более 1000 учителей начальных классов, а также 2000 студентов педагогических университетов.

В проведенном семинаре приняла участие международный эксперт Мариэке Стивенс.

Следует отметить, что с участием М.Стивенс начата подготовка стратегического плана по инклюзивному образованию.

Р.Д., И.А.

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