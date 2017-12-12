В Азербайджане прошли 3-и Детские Паралимпийские спортивные игры - ФОТО

11 декабря в Республиканском Паралимпийском спорткомплексе в Сумгайыте при поддержке UNICEF и Azercell прошли 3-и Детские Паралимпийские спортивные игры.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Азербайджана, на соревнованиях приняли участие 111 особенных спортсменов из 8 регионов страны. Они выявляли лучших в семи видах спорта – боча, дзюдо, плавание, голбол, настольный теннис, паратаэквондо и спортивные танцы. В общей сложности были разыграны 22 комплекта медалей.

Результаты соревнования:

Спортивные танцы на колясках:

Расул Закиев и Диана Батакова – 1-ое место

Дзюдо:

Парни:

46 кг

1) Илькин Закиев 2) Нурлан Адыгозялов 3) Илькин Насибов и Омар Гурбанов

55 кг



1) Элсевяр Аллахвердиев 2) Билал Абдуллазаде 3) Рашад Ягубов и Анар Исмаилзаде

60 кг

1) Самир Алвердиев 2) Сафар Мамедов 3) Исмаил Мурадов и Наиб Мурадов

+66 кг

1) Рамиль Алвердиев 2) Али Ширинов 3) Хаял Абдинов и Иса Мирзаев

Девушки:

50 кг

1) Хаджар Мирзаева 2) Илаха Ибрагимова 3) Фидан Танвердиева

Плавание

Категория S1/S2:



1) Кенюль Сулейманова 2) Ниджат Гасанов 3) Гасан Амирзаде

Категория S3/S4:

1) Агиль Насибов 2) Сабухи Джахангирли 3) Сяфа Аллахвердиева

Категория S5/S6:



1) Гусейн Азимзаде 2) Хансувар Аскерли 3) Эльмир Велиев

Категория S8:

1) Али Велиев 2) Тунджай Гасанли 3) Васиф Агазаде

Категория S9:

1) Фарид Новруззаде 2) Али Сафарализаде 3) Юсиф Мухтаров

Категория S11:

1) Ибрагим Мирзоев 2) Акрам Алиев 3) Турал Раджабли

Вольная категория:

1) Нихат Гулиев 2) Интигам Хагвердиев 3) Гусейн Абдуллаев

Боча



Категория BC1/BC2:

1) Руфат Байрамов 2) Захир Ибрагимов 3) Мартуба Набиева

Категория BC4:

1) Фидан Сафгулиева 2) Гиля Юнисова 3) Ильгар Юнисов

Настольный теннис

Категория до 12 лет:

1) Урфан Асадли 2) Нихал Иманов 3) Гусейн Саваланлы

Категория старше 12 лет:

1) Айтадж Гасымова 2) Метин Багиров 3) Динара Сунджаева

Голбол

1) Туран Новрузова, Лейсан Рзаева, Вургун Гасанов

2) Газанфар Заманов, Хасрет Абдуллаев, Элтон Эйнуллаев

3) Эльяр ахмедов, Гара Мустафаев, Мурад Алиев

Паратаэквондо

45 кг:

1) Амин Шихалиев 2) Али Исмаилзаде 3) Сабир Зейналов

21 кг

1) Расул Советзаде 2) Юсиф Шахгусейнли 3) Эльджан Гусейнов

33 кг

1) Мухаммед Агаев 2) Айхан Нуриев 3) Амиль Алиев

25 кг



1) Аян Заманлы

Победители были награждены кубками, дипломами и призами. Отметим, что Детские Паралимпийские спортивные игры проводятся в Азербайджане уже в третий раз. На следующий год планируется участие детей и из других стран.

Теймур Максутов