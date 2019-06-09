В Азербайджане прошла очередная широкомасштабная акция чистоты - ФОТО

8 июня в нашей стране прошла широкомасштабная акция чистоты, организованная совместно Общественным объединением IDEA, ОАО «Чистый город», Министерством экологии и природных ресурсов, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Бакинским транспортным агентством и Азербайджанским представительством ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Чистый город».

Очередная акция по уборке прибрежных территорий, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, приуроченная к началу пляжного сезона, прошла на пляже в Новханы.

В акции участвовали до 1000 волонтеров, среди которых студенты высших и средних учебных заведений, активисты общественных организаций, представители общественности.

Основная цель мероприятия заключается в пропаганде соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращении загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечении молодежи к охране морской окружающей среды.

В ходе акции участники, снабженные необходимыми санитарными принадлежностями, вместе рассортировали мусор, собранный на морском побережье, определили виды отходов, наиболее часто встречающиеся на пляжах. Для более эффективной организации сбора мусора на территорию была привлечена специальная техника. Затем весь мусор был сдан на Балаханский завод сортировки твердых бытовых отходов.

После сбора мусора молодежь на очищенной территории развлекалась под музыку, играла в футбол, волейбол, бадминтон и др, юноши и девушки также приняли участие в конкурсах и интерактивных играх, и получили подарки.

Общественное объединение IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куры и других реках с целью сохранения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона.

Акция чистоты, проведенная под девизом «Пусть берега останутся чистыми», является 13-й по счету акцией на побережье Каспийского моря с массовым участием молодежи. В рамках этих акций с побережья собрано, рассортировано и отправлено на повторную переработку в целом до 60 тонн мусора.

Партнеры акции выражают признательность всем ценителям природы, участвовавшим в акции, призывают всех к охране окружающей среды, сохранению чистоты на нашей планете!

АЗЕРТАДЖ