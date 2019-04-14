В Азербайджане проходят выпускные экзамены для XI-классников

В воскресенье, 14 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит централизованные выпускные экзамены для одиннадцатиклассников, в которых ожидается участие 28 919 учеников.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение ГЭЦ, экзамен проводится для учеников XI классов средних школ Сумгайыта, Абшерона, Гянджы, Гейгеля, Самуха, Нафталана, Геранбоя, Дашкесана, Шеки, Огуза, Габалы, Лянкярани, Астары, Билясувара, Агсу, Зардаба, Шамахи, Кюрдамира, Агдама, Евлаха, Барды, Тертера, Имишли, Саатлы, Сабирабада, Хачмаза, Шабрани.

Для учеников 11-го класса экзамен начался в 11:00 и продлится три часа. В ходе экзамена ученики ответят на вопросы по языку обучения, математике и иностранному языку.

Контроль за проведением экзамена будут осуществлять 218 руководителей и 2342 наблюдателя.

Тимур Рзаев