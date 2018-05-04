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В Азербайджане принят закон «О правах лиц с инвалидностью»

Сегодня в 16:55 ~ 1 минута на чтение 60
В Азербайджане принят закон «О правах лиц с инвалидностью»

В пятницу, 4 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден во втором чтении законопроект «О правах лиц с инвалидностью».

Как сообщает 1news.az, информацию о законопроекте представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

Законопроект, состоящий из 8 глав и 40 статей, определяет основы государственной политики в отношении лиц с инвалидностью и обязанности государства по защите их прав.

Законопроект был принят путем голосования после обсуждений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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