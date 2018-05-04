В Азербайджане принят закон «О правах лиц с инвалидностью»

В пятницу, 4 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден во втором чтении законопроект «О правах лиц с инвалидностью».
Как сообщает 1news.az, информацию о законопроекте представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.
Законопроект, состоящий из 8 глав и 40 статей, определяет основы государственной политики в отношении лиц с инвалидностью и обязанности государства по защите их прав.
Законопроект был принят путем голосования после обсуждений.
Эльшан Рустамов, Г.Р.