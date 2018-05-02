В среду, 2 мая, проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждается ежегодный отчет Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Выступившая на заседании вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова указала, что в Азербайджане принимаются необходимые меры по борьбе с торговлей людьми.

По ее словам, достижения Азербайджана в этой области достаточно позитивны.

«Борьба с торговлей людьми является очень важным вопросом. Очень важно предотвратить подобные преступления, привлекать преступников к наказанию», - сказала она.

Ожидается, что документ будет обсужден на пленарном заседании парламента 4 мая.

Эльшан Рустамов, Г.Р.