В Азербайджане предстоит прохладная неделя

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На территории Азербайджана всю предстоящую неделю ожидаются нестабильные погодные условия – будет дождливо, возможны грозы.

Местами осадки могут носить ливневый характер, есть вероятность выпадения града. Будет преобладать западный ветер, местами порывистый.

Такой прогноз дает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха снизится на 4-6 градусов. В реках ожидается повышение уровня воды, в некоторых горных реках возможны кратковременное затопление и сель.

Елена Остапенко, Э.Т.