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В Азербайджане предложили создать азербайджанскую версию телеканала Euronews

Сегодня в 14:10 ~ 1 минута на чтение 43
В Азербайджане предложили создать азербайджанскую версию телеканала Euronews

На первом заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутат Захид Орудж призвал чиновников активно использовать социальные сети в соответствии с требованиями времени.

Как сообщает 1news.az, в ходе выступления депутат Захид Орудж указал, что сегодня в современном мире информационные ресурсы превратились в инструмент силы в руках различных стран, что наносит ущерб более сильный, чем танки и пушки.

«В 21 веке оружием является не атомная бомба, а информация», - сказал он.

Депутат указал, что число пользователей YouTube превысило миллиард, что говорит о том, что государство традиционными моделями уже не может защищать свои интересы.

«Поэтому азербайджанские структуры должны создавать свои аккаунты в социальных сетях, вести пропаганду посредством YouTube», - сказал он.

Депутат считает необходимым создание азербайджанской версии телеканала Euronews в Европе, наподобие Russia Today.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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