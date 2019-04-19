В Азербайджане предложено создать государственные убежища для жертв бытового насилия

«Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей выдвинул предложение о том, чтобы в Азербайджане функционировали государственные убежища».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, создание государственных убежищ сейчас необходимо: «Основная цель создания государственных убежищ заключается в том, чтобы оказать гражданам, подвергшимся насилию или попавшим в убежища по различным причинам, высококачественные услуги. Это - одна из актуальных проблем в Азербайджане. Детей, подвергающихся насилию дома, в школе или иных местах, следует размещать в убежища, в которых безопасные и качественные услуги будут соответствовать требуемым показателям. В связи с этим имеется необходимость в убежищах, финансируемых из госбюджета. Это убежище должно превратиться в безопасный дом для всех подвергшихся насилию независимо от пола и возраста».

Завотделом подчеркнул, что государственные убежища могут осуществлять деятельность согласно международным стандартам при местных исполнительных властях или других госструктурах.

«В 850 случаях, фиксируемых в течение года как бытовое насилие, в отношении 50-60% пострадавших есть необходимость в том, чтобы они были размещены в убежищах. Для того чтобы во время пребывания в убежище эти лица могли формироваться как личности, а в будущем интегрировали в общество, необходимо принятие соответствующих мер. В законодательстве отражены пункты о создании убежищ. Поэтому в Азербайджане одним из приоритетных вопросов должно быть создание государственных убежищ», - подчеркнул Э.Сафаров.

Тимур Рзаев, Э.Т.