Депутат: В Азербайджане необходимо начать регулировать соцсети

Активность пользователей социальных сетей в Азербайджане необходимо регулировать законом.
Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Хикмет Бабаоглу.
«Социальные сети широко используются, и необходимо регулировать эту сферу», - указал он.
Депутат отметил, что информационная безопасность должна оставаться в центре внимания.
Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.
Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.
Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.
Эльшан Рустамов, Г.Р.