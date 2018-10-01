Депутат: В Азербайджане необходимо начать регулировать соцсети

Активность пользователей социальных сетей в Азербайджане необходимо регулировать законом.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Хикмет Бабаоглу.

«Социальные сети широко используются, и необходимо регулировать эту сферу», - указал он.

Депутат отметил, что информационная безопасность должна оставаться в центре внимания.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.