В Азербайджане предлагают проводить профилактическую работу с цыганами

В среду, 2 мая, проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждается ежегодный отчет Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Выступивший на заседании депутат Тахир Керимли указал, что в советское время жизнь и деятельность цыган контролировались, их заставляли вести оседлый образ жизни.

«Сейчас необходимо, чтобы сотрудники МВД на местах проводили профилактическую работу с их семьями. Задержания их на улицах не имеют никакого эффекта», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.