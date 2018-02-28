В Азербайджане повышена зарплата работников образовательных учреждений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, направленное на дальнейшее укрепление социальной защиты работников образовательных учреждений и усиление государственной опеки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, с 1 марта 2018 года на 10% будет увеличена ежемесячная зарплата работников образовательных учреждений (исключая высшие учебные заведения), финансируемых из государственного бюджета.

Кабинету министров поручено решить все вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.