В Азербайджане повышена зарплата работников научных учреждений и организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, направленное на дальнейшее укрепление социальной защиты работников научных учреждений и организаций и усиление государственной опеки над ними.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, с 1 марта 2018 года на 10% будет увеличена установленная Единой тарифной таблицей ежемесячная (тарифная) зарплата работников научных учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Кабинету министров поручено решить все вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.