В Азербайджане повышается лимит на потребление газа – ВИДЕО

В соответствии с социальной политикой Президента Азербайджана, носящей систематический и продолжительный характер, осуществляется очередной гуманистический шаг в отношении граждан страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал Real TV, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«На основе поручения главы государства в целях дальнейшего улучшения социального положения малообеспеченной части населения годовой потребительский лимит по льготному тарифу повышается с 1700 кубометров до 2200 кубометров.

Сегодня состоялось заседание Тарифного совета, на котором было принято соответствующее решение.

По прошлому лимиту свыше 1,5 миллиона абонентов, или более шести миллионов граждан, потребляли природный газ только по льготной стоимости. В свою очередь вышеуказанное решение охватит дополнительно почти 300 тысяч абонентов, что равнозначно примерно 1,2 миллиона человек. После вступления в силу данного решения удельный вес граждан, потребляющих природный газ по льготной цене, повысится с 70 до 85 процентов», - сказал министр.

Данный шаг является показателем внимания и заботы, которые проявляет Президент Азербайджана в отношении граждан страны.

Также хотел подчеркнуть, что данное решение вступает в силу с завтрашнего дня (1 мая 2019 года)», - отметил министр экономики.

Напомним, что с 2017 года в Азербайджане абоненты платили 0,10 манатов за кубический метр, если годовое потребление не превышало 1700 кубометров.

В случае, превышения этого показателя стоимость кубометра газа составляла 0,20 манатов.

1news.az