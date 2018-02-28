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В Азербайджане похитили студентку, выломав стекла в автомобиле, на котором она приехала домой - ВИДЕО

Сегодня в 10:25 ~ 1 минута на чтение 9616
В Азербайджане похитили студентку, выломав стекла в автомобиле, на котором она приехала домой - ВИДЕО

В Агджабединском районе Азербайджана похитили 21-летнюю девушку.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, семеро молодых людей на двух автомобилях марки ВАЗ-2107 с целью женитьбы похитили студентку 4-го курса Агджабединского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета Севиндж Мусаеву.

При этом похищение произошло в лучших криминальных традициях – молодые люди выломали стекла в автомобиле, на котором девушка подъехала к дому, и применили насилие к водителю, после чего силой увезли Севиндж.

Родные девушки  утверждают, что Севиндж похитили против ее воли - некая семья вынужденных переселенцев из Лачинского района, ныне проживающая в Исмаиллинском районе, послала ранее сватов, а когда девушка отказала, они заявили: «Нам никто не отказывает».

В настоящее время семья молодого человека просит согласия родных девушки на заключение брака. Но родители и родственники Севиндж Мусаевой настроены решительно – они обратились в полицию.

По факту в районном отделе полиции уже возбуждено уголовное дело по статье 144 («Похищение человека») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Хазар ТВ

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