В Азербайджане планируется внесение изменений в оценивание знаний школьников

В Азербайджане ожидается внесение изменений в суммативное оценивание школьников.

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Согласно изменениям, в первых классах предполагается полностью отменить суммативное оценивание, во 2-м и 3-м классах - большое суммативное оценивание (БСО) и оставить только малое суммативное оценивание (МСО).

Наряду с этим, после каждого этапа образования (в 4-м, 9-м и 11-м классах) по всем предметам предусмотрено проведение и МСО, и БСО. Однако в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и 10-м классах проведение БСО планируется только по тем предметам, по которым будут проводиться выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах соответственно. МСО же предусмотрено в этих классах по всем предметам.

Еще одним запланированным нововведением станет то, что теперь МСО и БСО будут оцениваться по 100-балльной системе. При приравнивании ее к 5-балльной системе это будет выглядеть следующим образом: 0-30 баллов – «2», 30-60 баллов - «3», 60-80 баллов - «4» и 80-100 баллов – «5».

Также в соответствии с намеченными изменениями малое суммативное оценивание будет проводиться в течение 45 минут, то есть во время урока. Для БСО предусматривается максимум 90 минут, оно будет проводиться в свободное от уроков время.

Эмилия Аббасова, Э.Т.