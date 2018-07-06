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В Азербайджане отметят 90-летний юбилей академика Азада Мирзаджанзаде

6 Июля, 2018 в 21:49 ~ 2 минуты на чтение 277
В Азербайджане отметят 90-летний юбилей академика Азада Мирзаджанзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 90-летнем юбилее академика Азада Мирзаджанзаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В сентябре 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, лауреата Государственной премии, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора Азада Халил оглу Мирзаджанзаде.

Основатель ряда новых направлений в прикладной механике и нефтепромысловой работе, обладающий богатым научным наследием академик Азад Мирзаджанзаде своими многочисленными ценными исследованиями по решению актуальных проблем нефтегазовой промышленности завоевал для азербайджанской науки важные достижения и принес ей большую славу. Под руководством и при непосредственном участии Азада Мирзаджанзаде были разработаны и применены имеющие фундаментально-теоретическое значение методы разработки морских нефтяных и газоконденсатных месторождений. Азаду Мирзаджанзаде принадлежат большие заслуги в ускорении интеграции азербайджанской науки в мировое научное пространство. Ученый был одним из активных участников формирования высококвалифицированных научных кадровых ресурсов, необходимых для динамичного развития азербайджанской экономики на современном этапе. Воспитанники научной школы Азада Мирзаджанзаде успешно работают в самых различных отраслях нефтяной промышленности в нашей стране и за ее пределами. Результатами исследований ученого, сумевшего наладить тесную связь между наукой и производством, и сегодня широко пользуются престижные научные центры.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения 90-летия академика Азада Мирзаджанзаде, внесшего ценный вклад в дело развития, организации науки и формирования научного кадрового потенциала в стране, постановляю:

1. Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею академика Азада Мирзаджанзаде.

2. Кабинету Министров Aзербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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