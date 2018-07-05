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В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного драмтеатра

5 Июля, 2018 в 21:20 ~ 1 минута на чтение 235
В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного драмтеатра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 50-летнем юбилее  Сумгайытского государственного драматического театра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В сентябре 2018 года исполняется 50 лет создания Сумгайытского государственного драматического театра.

Как достойный продолжатель богатых театральных традиций Азербайджана Сумгайытский государственный драматический театр с начала своей деятельности постоянно привлекал внимание плодотворными творческими поисками, при непосредственном участии мастеров искусств дал успешную сценическую жизнь в новых постановках ряду ценных образцов сокровищницы классической и современной драматургии и за минувший период завоевал симпатии зрительской аудитории. Взрастивший собственных талантливых актеров и режиссеров Сумгайытский государственный драматический театр сегодня стал одним из известных очагов искусства страны, вносит вклад в дело общего прогресса национальной культуры.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и учитывая заслуги в развитии национального театрального искусства, в целях обеспечения празднования 50-й годовщины создания Сумгайытского государственного драматического театра постановляю:

1.Министерству культуры Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею Сумгайытского государственного драматического театра.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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