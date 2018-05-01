В Азербайджане отметят 100-летие Милли Меджлиса

Создана специальная парламентская группа в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики и парламента Азербайджана.

Об этом во вторник, 1 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса сообщила вице-спикер Бахар Мурадова.

По ее словам, осенью текущего года планируется провести крупномасштабное мероприятие, посвященное 100-летию парламента.

«Мы хотим на высоком уровне провести мероприятие, посвященное 100-летию Милли Меджлиса.

Для этого уже сейчас начата подготовительная работа», - сказала она.

Напомним, что в 2018 году Азербайджан отметит столетие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

28 мая 1918 году Мусульманская фракция Закавказского сейма объявила себя Национальным Советом Азербайджана. Тем самым, в действительности был создан первый парламент Азербайджана и заложена основа первой парламентской республики.

7 декабря 1918 года в час дня в здании бывшей школы для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева состоялось торжественное открытие парламента Азербайджана, состоявшего из 120 депутатов.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.