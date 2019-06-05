В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

В Азербайджане сегодня и завтра отмечают праздник Рамазан.

В изданной Советом гази Управления мусульман Кавказа (УМК) фетве в связи с месяцем Рамазан говорится, что согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, первый день месяца Рамазан в Азербайджане приходится в 2019 году на 6 мая по григорианскому летоисчислению.

Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, а также памятку в помощь мусульманам, соблюдающим пост.

В фетве отмечается, что в зависимости от степени видимости луны в первый день месяца Шавваль праздник Рамазан - Eydül-Fitr приходится на 5 июня. Согласно решению Кабинета министров, в 2019 году праздник Рамазан в Азербайджане отмечается 5 и 6 июня.

Праздник Рамазан отмечается на государственном уровне, праздничный день считается нерабочим.

Своевременная (в последний день Рамазана) выплата закят аль-фитра нуждающимся является обязательным деянием (ваджиб) для всех мусульман. По заключению Совета гази, при закяте рекомендуется учитывать на каждого члена семьи 5-10 манатов.