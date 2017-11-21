В Азербайджане отмечают 100-летие парламента

Сегодня состоится торжественное заседание, посвященное 100-летию парламента Азербайджана, в котором примут участие парламентские делегации 150 стран.

Ряд государств будет представлен на торжественном мероприятии на уровне председателей парламентов или их заместителей.

На уровне председателей парламентов будут представлены Турция, Саудовская Аравия, Грузия, Афганистан, Кувейт, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Джибути, Индонезия и Пакистан.

В мероприятии примут участие заместители председателей парламентов России, Ирана, Венгрии, Польши, Сербии, Монтенегро, Чехии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама.

Напомним, что в 2018 году Азербайджан отмечает 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.

28 мая 1918 году Мусульманская фракция Закавказского сейма объявила себя Национальным Советом Азербайджана. Тем самым был создан первый парламент Азербайджана и заложена основа первой парламентской республики на мусульманском Востоке.

7 декабря 1918 года в час дня в здании бывшей школы для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева состоялось торжественное открытие парламента Азербайджана, в который входили 120 депутатов.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике - является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

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А.А., Э.Т.