В Азербайджане отец похоронил 11-летнего сына втайне от бывшей жены – ВИДЕО

В Азербайджане развод семейной пары стал причиной драмы, освещенной в программе Səni axtarıram.

Как сообщает 1news.az, глава семьи Вагиф после развода с женой Гюльбяниз забрал у нее троих сыновей и содержал их в плохих условиях в подвальном помещении.

Когда один из сыновей в 11 лет скончался от рака, Вагиф похоронил его втайне от бывшей жены, не сообщив ей ни о времени похорон, ни даже о местонахождении могилы. Три месяца безутешная женщина искала по кладбищам могилу сына. И только с помощью сотрудников программы смогла ее найти.

Тимур Рзаев