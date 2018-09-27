1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане отец похоронил 11-летнего сына втайне от бывшей жены – ВИДЕО

Сегодня в 18:34 ~ 1 минута на чтение 476
В Азербайджане отец похоронил 11-летнего сына втайне от бывшей жены – ВИДЕО

В Азербайджане развод семейной пары стал причиной драмы, освещенной в программе Səni axtarıram.

Как сообщает 1news.az, глава семьи Вагиф после развода с женой Гюльбяниз забрал у нее троих сыновей и содержал их в плохих условиях в подвальном помещении.

Когда один из сыновей в 11 лет скончался от рака, Вагиф похоронил его втайне от бывшей жены, не сообщив ей ни о времени похорон, ни даже о местонахождении могилы. Три месяца безутешная женщина искала по кладбищам могилу сына. И только с помощью сотрудников программы смогла ее найти.

Тимур Рзаев

Telegram WhatsApp

476

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net