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В Азербайджане оштрафовали водителя, увесившего свой грузовик бараньими тушами – ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 90
В Азербайджане оштрафовали водителя, увесившего свой грузовик бараньими тушами – ФОТО

На трассе Баку-Сумгайыт был замечен водитель, грубо нарушивший правила грузоперевозки.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, водитель грузовика (госномер 41-BC-341) повесил три бараньи туши на двери прицепа и так перевозил их.

«За это нарушение водитель оштрафован на 40 манатов»,  - подчеркнул К.Алиев.

Отметим, что Государственная ветеринарная служба, в свою очередь, намерена оштрафовать водителя на 200 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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