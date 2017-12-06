В Азербайджане оштрафовали водителя, увесившего свой грузовик бараньими тушами – ФОТО

На трассе Баку-Сумгайыт был замечен водитель, грубо нарушивший правила грузоперевозки.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, водитель грузовика (госномер 41-BC-341) повесил три бараньи туши на двери прицепа и так перевозил их.

«За это нарушение водитель оштрафован на 40 манатов», - подчеркнул К.Алиев.

Отметим, что Государственная ветеринарная служба, в свою очередь, намерена оштрафовать водителя на 200 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.