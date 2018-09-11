В Азербайджане обнародованы самые востребованные специальности в области профобразования

«Самыми востребованными специальностями в области профессионального образования в Баку считаются повар, швея, газосварщик, ИТ-специалист и web-дизайнер, техник по обслуживанию и ремонту электрооборудования, а в регионах страны - тракторист-машинист широкого профиля и слесарь».

Об этом заявил заведующий Отделом мониторинга и управления учебными заведениями профобразования Государственного агентства профессионального образования Амиль Алили.

«Немало желающих, которые выбирают такие специальности, как оператор ПК, бухгалтер-оператор, парикмахер, на платной основе. Представьте себе, что в этом году на такие специальности, как повар, web-дизайнер и турагент, подали заявки те, у кого средний аттестационный балл «4», - сказал он.

По словам А.Алили, есть ряд специальностей, требующих высокого аттестационного балла, частности, такие как повар, турагент, автоэлектрик и web-дизайнер: «Но есть и такие специальности, которые практически не пользуются спросом. К ним можно отнести ремонт и обслуживание техники химчистки, изготовитель мясных полуфабрикатов, машинист оросительных и насосных сооружений, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, мастер технологического оборудования для производства строительных материалов, мастер по установке пластиковых окон и дверей, ткач (ткачиха), мастер резьбы по дереву, мастер сухих строительных и отделочных работ».

Также А.Алили отметил, что в последние годы очень часто люди с высшим образованием в силу различных обстоятельств хотят изменить свой профиль и подают документы в профучилища: «Для приема в профучилище требуется аттестат о среднем образовании. А аттестаты людей с высшим или среднеспециальным образованием находятся в том учебном заведении, где они получали образование. Им разрешено представить справку из средней школы. При приеме в профучилище со справкой из школы в основном учитывается средний балл таких предметов, как родной язык (язык обучения), литература, математика, история Азербайджана, география, информатика, физика и иностранный язык».

Кроме того, по его словам, существует ряд лиц, которым предоставляются определенные льготы.

«В эту группу входят следующие категории - потерявшие родителей, лишенные родительской опеки, инвалиды I, II и III групп, пострадавшие в результате боевых действий и члены семей шахидов, лица, не достигшие 20 лет, чей родитель имеет I группу инвалидности, а также те, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Их обучение будет полностью оплачено за счет государства - согласно Закону о «Профессиональном образовании» на время обучения в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе их освобождают от оплаты.

В Стратегической дорожной карте по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане как одна из основных целей обозначен тот факт, чтобы число детей из уязвимых слоев населения, привлеченных к профобразованию, превысило 5%.

Данный закон также предусматривает создание соответствующих условий для людей, нуждающихся в особой заботе, и дальнейшее обеспечение их работой в соответствии с их профилем. Наглядным тому примером служит то, что в 2017/2018 учебном году впервые в стране в Бакинском государственном центре профобразования по технике и технологиям для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья была создана группа по специальности «Машинист холодильных установок», где 9 человек получили инклюзивное образование», - заявил А.Алили.