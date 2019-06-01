В Азербайджане начался сезон охоты

С субботы, 1 июня в Азербайджане открылся сезон охоты.

Как сообщили 1news.az в Министерстве экологии и природных ресурсов АР, согласно правилам, можно охотиться на различных животных в следующий период:

- на дагестанского тура - с 1 июня по 12 октября;

- на сизого голубя и перепела - с 24 августа по 16 ноября;

- на кабана (дикую свинью) - с 14 сентября по 21 декабря;

- на кулика - с 14 сентября по 23 ноября;

- на болотного бобра (нутрию) - с 5 октября 2019 года по 15 февраля 2020 года;

- на гусей - с 12 октября по 7 марта 2020 года;

- на уток - с 12 октября по 7 марта 2020 года;

- на зайцев - с 16 ноября по 11 января 2020 года;

Охотники могут получить разрешение на охоту, представив соответствующие документы региональным управлениям экологии и природных ресурсов министерства. Для того чтобы заниматься охотой, нужно вначале получить охотничий билет, а затем заплатить в банке госпошлину.

Тимур Рзаев, Г.Р.