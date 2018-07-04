В Азербайджане начался этап учений ВС с боевой стрельбой – ФОТО – ВИДЕО

Начался этап широкомасштабных учений ВС Азербайджана с боевой стрельбой, проводимых в дневное и ночное время суток.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Министерства обороны.

На этом этапе войска выполняют задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, восстановлению линии обороны по выгодным рубежам и проведению широкомасштабной наступательной операции.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствуют навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также осуществляется эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

На различных полигонах и учебных участках мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполняют боевые стрельбы, практические запуски ракет и бомбометание с применением новых систем вооружения.

1news.az