В Азербайджане началось применение образовательных роботов в учебном процессе

За последние годы, с целью модернизации и приравнивания современных технологий к мировым стандартам, а также для обеспечения всестороннего использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, Управление информатизации системы образования Азербайджана (УИСОА) подготовило и реализовало ряд проектов.

Особое место в этом направлении занимает интеграция образовательных роботов в учебный процесс общеобразовательных заведений. Таким образом, по заказу Министерства образования Управление информатизации системы образования Азербайджана обеспечило 5 общеобразовательных заведений образовательными роботами Lego Education Mindstorms EV3, а также началось оснащение 15 школ оборудованием.

В рамках проекта кабинеты информатики в общеобразовательных школах оформляют соответственно образовательным решениям «Lego Education», а также оснащают всей необходимой для оборудования мебелью. Тренинги для школьных учителей проводят сертифицированные зарубежные специалисты в области образовательных решений «Lego Education».

На тренингах учителей обучают максимально эффективному использованию оборудования и программного обеспечения, программированию роботов, их применению и интеграции в образовании, а также они получают фундаментальные знания в области робототехники и программирования. Комплекты робототехники состоят из контролирующего чипа «Brick», так называемого «мозг» робота, конструктора Lego и специального программного обеспечения. Используя конструктор, дети создают необходимые модели, для того чтобы модели пришли в движение и выполняли указания, необходимо просто запустить чип «Brick».

Помимо специального набора Midsorms EV3, для решения более объемных и специальных заданий по различным предметам, школам выдают набор «Expansion». Начиная с текущего года, школы будут оснащены всем необходимым для уроков физики и информатики оборудованием. Наряду с этим, начиная с нового учебного года, 12 школ получат наборы робототехники Lego Education WeDo 2.0, предназначенные для детей начальных классов.

Использование последней технологии XXI века – робототехники – привносит в ежедневный школьный опыт инновации и творчество, а также предлагает квалифицированным учителям уникальные решения. Внимание на уроках направлено на дизайн и программирование роботов. Занятость детей не ограничивается исключительно конструктором, также благодаря цифровым технологиям они выходят за пределы традиционных методов образования.

Более того, учащиеся учатся самостоятельно решать, размышлять над своими идеями и решениями, а также работая в команде, развивают конкурентоспособность и нацеленность на победу.