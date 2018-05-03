В Азербайджане начали проводить операции по пересадке роговицы глаза

В Национальном центре офтальмологии имени Зарифы Алиевой стали проводить операции по пересадке роговицы глаза.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявил его председатель Ахлиман Амирасланов.

«Соответствующие органы исполнительной власти определяют, в какой клинике и какие врачи могут проводить такие операции. Возможно, некоторым клиникам не разрешено проводить эти операции, но в Азербайджане они уже проводятся», - сказал он.

Депутат Муса Гулиев указал, что нет препятствий для доставки в Азербайджан роговицы глаза, и была создана необходимая законодательная база

«Естественно, каждый не может это сделать, однако нет никаких препятствий для реализации этой работы в соответствии с законодательством», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.