В Азербайджане начала работу первая школа дизайна – ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане уже начала работу первая школа дизайна Azərbaijan Digital Arts School (ADAS).
Главными целями недавно открывшейся школы являются развитие и повышение стандартов в сфере графического и веб-дизайна, а также кодирования. Здесь дизайн преподается на академическом уровне. Преподавание ведется профессионалами, которые подходят к образовательному процессу как с практической, так и теоретической сторон.
Делясь информацией об ADAS, авторы идеи и учредители Элмибек и Рашад Гафарзадэ подчеркнули, что она является первой цифровой школой в Азербайджане, в которой студенты смогут получить профессиональные знания по преподаваемым предметам.
Занятия в ADAS проводятся по двум направлениям - кодирование и дизайн.
В сфере графического дизайна преподаются такие предметы, как софтинг (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects), история графического дизайна, иллюстрация, скетчинг, графический моушн-дизайн.
В сфере веба преподаются такие предметы, как Frontend (HTML, CCS, Javascript) и Backend (PHP и MySQL).
Занятия по графическому дизайну проводятся на основе системы образования ведущих школ в этой сфере.
После оплаты студентам предоставляется возможность свободно посещать выбранные уроки.
Наряду с этим, опытными лекторами преподаются основы типографии. Набор в школу ведется по двум возрастным группам - студенты от 13-ти до 16 лет и студенты старше 16 лет.
Период обучения длится 3 года.
По окончании первого года обучения выдается сертификат, а студентам, получившим полное трехлетнее образование, выдается диплом. Также для студентов, окончивших школу с высокими результатами, будут создаваться условия для обеспечения их работой.
Любой желающий может записаться на занятия.
Период обучения будет длиться с октября по июнь.
Адрес: Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 108.
Телефон: 012-408-54-34; (050/055) 306-54-34.
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