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В Азербайджане мужчину убили и закопали по заказу любовницы

Сегодня в 13:03 ~ 1 минута на чтение 1335
В Азербайджане мужчину убили и закопали по заказу любовницы

Раскрыто заказное убийство, совершенное в Бейляганском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, в результате расследования обстоятельств исчезновения жителя района, 48-летнего Илдырыма Фархадова, пропавшего без вести в июле этого года, выяснилось, что мужчина был убит.

Житель Бейляганского района Шахсувар Асадов убил Фархадова и закопал в безлюдном месте его труп по заказу его любовницы - 40-летней Азизы Садыховой.

А.Садыхова и Ш.Асадов задержаны, тело убитого эксгумировано и направлено на судмедэкспертизу.

Расследование продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

 

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