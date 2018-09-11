В Азербайджане мужчину убили и закопали по заказу любовницы

Раскрыто заказное убийство, совершенное в Бейляганском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, в результате расследования обстоятельств исчезновения жителя района, 48-летнего Илдырыма Фархадова, пропавшего без вести в июле этого года, выяснилось, что мужчина был убит.

Житель Бейляганского района Шахсувар Асадов убил Фархадова и закопал в безлюдном месте его труп по заказу его любовницы - 40-летней Азизы Садыховой.

А.Садыхова и Ш.Асадов задержаны, тело убитого эксгумировано и направлено на судмедэкспертизу.

Расследование продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.