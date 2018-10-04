В Азербайджане мужчина застал мужа сестры с любовницей и решил сжечь его

В селе Говлар Товузского района Азербайджана произошло жестокое преступление.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, на жителя села Эльбруса Алекберова (1981 года рождения) вылили бензин и подожгли. В результате Э.Алекберов получил тяжелые ожоги и был доставлен в Центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту в отделе полиции Товузского района началось расследование, которое показало, что преступление совершил брат жены Э.Алекберова - Вугар Алекберов. Придя домой к сестре, он застал ее мужа в постели с любовницей. Решив отомстить за сестру, В.Алекберов облил Э.Алекберова бензином и поджег, после чего сбежал.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания В.Алекберова.

Тимур Рзаев, Э.Т.